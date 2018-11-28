Karadeniz'de Savaş Çanları Çalıyor! Rusya, Kırıma S-400 Füze Sistemleri Konuşlandıracak

Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de çatışmasının yankıları, dalga dalga yayılıyor. Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a daha fazla S-400 füzesi göndereceğini duyurdu.

SIKIYÖNETİM KARARININ ARDINDAN GELDİ

Rus medyası, Kırım Yarımadası'na yeni füzelerin yıl sonuna kadar konuşlandırılacağını bildiriyor. Moskova'nın sevkiyat kararı, Ukrayna'nın sıkıyönetim ilan ederek savaş pozisyonuna geçmesinin ardından geldi. Dün de Rusya'ya ait birçok anti-gemi füzesi bataryaları Kırım'a gönderilmişti.

NATO'DAN UKRAYNA'YA DESTEK

NATO'nun 29 müttefiki ise, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim çerçevesinde Kiev yönetimine olan desteğini yineledi. NATO, Rusya'ya Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısı da yaptı.