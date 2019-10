Karadeniz'de sezon balıkları uygun fiyata alıcılarını bekliyor

SAMSUN (İHA) – Karadeniz 'in en fazla balık tüketilen ve ihraç edilen illerinden biri olan Samsun 'da sezon balıkları uygun fiyatıyla alıcılarını bekliyor.1 Eylül itibariyle açılan balık sezonu, zaman zaman hava şartlarından dolayı sekteye uğrasa da sezon balıklarındaki bolluk balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Karadeniz'de yakalan hamsi, mezgit, istavrit ve barbun gibi balıklar bu sezon oldukça bol. Kilosu 7 ile 15 lira arasında değişen bu balıklar hem satıcıların hem de alıcıların yüzünü güldürüyor. Geçen sene oldukça bol olan palamut ise bu sene henüz yüzünü göstermedi."Balık stoklamak için son 1 hafta-10 gün"Bu sene özellikle hamsinin oldukça bol olduğunu ifade eden balık satıcısı Onur Can Köse, "Şu anda en çok ince balık diye tabir ettiğimiz balıklar var. Mezgit, istavrit, barbun ve hamsi oldukça bol. Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü. Vatandaş şu anda hamsiye talep gösteriyor. Bu sene palamut olmadı, hamsi oldu. Tek tük tezgahlara gelen palamudun tanesi de 20 liradan satılıyor. Hamsi fiyatı bundan daha fazla düşmez. Havalar soğuyup, hamsi denize gömüldüğü zaman fiyatlar daha da yükselir. Şu an tam da hamsiyi alıp, dolaba koyma zamanı. Vatandaşların hamsi ucuzken, 1 hafta-10 gün alıp stoklamaları lazım. Her sene olduğu gibi havalar soğuyunca fiyatlar artar çünkü" dedi."Balığı stoklayacaklar hamsiyi temizlemeden buzluğa atsınlar"Dolaplara hamsi stoklayacak vatandaşları uyaran Kurtça Aydın ise, "Hamsi şu anda oldukça ucuz. Balık alıp dolaba koyacak vatandaşlar hamsiyi temizlemeden dondurucularına koysunlar. Hamsiyi 1 kiloluk poşetlere ayırıp dolaba koymaları da lazım. Çünkü dondurucudan çıkarılan balığın tüketilmesi lazım. Vatandaşlar ihtiyacı kadar olağan olan balığı dondurucan çıkartıp tüketebilirler. Hamsiyi temizleyip dondurucuya koyduğunuzda ise karnında acı bir tat olur. O yüzden temizlemeden dondurucuya koyup, çıkartınca da çözülmesini bekleyip temizleyebilirler" diye konuştu.Samsun balık fiyatları; barbun kilo 15, mezgit, hamsi, istavrit kilo 7, kefal kilo 10 şeklinde ücretlendiriliyor. - SAMSUN