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Karadeniz'de sonbahar güzelliği

KARADENİZ'de sonbaharla birlikte ağaçlardaki yeşilin yerini sarı, kahverengi ve kırmızı tonlar aldı, ortaya doyumsuz manzaralar çıkmaya başladı.

14.10.2019 13:02Karadeniz'de sonbahar güzelliği

KARADENİZ'de sonbaharla birlikte ağaçlardaki yeşilin yerini sarı, kahverengi ve kırmızı tonlar aldı, ortaya doyumsuz manzaralar çıkmaya başladı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Sisdağı Yaylası'nda, sonbaharla birlikte yaylalarda ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor. Çobanların küçükbaş sürüleri yayla düzlerine yayıldı. Sarı, kahverengi ve kırmızı tonların hakim olduğu yaylada seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Sisdağı Yaylası'nda, yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen doğa, fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.



Şalpazarı, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

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