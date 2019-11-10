Haberler » Güncel » Karadeniz'de sonbahar güzelliği - Haber

Karadeniz'de sonbahar güzelliği

Zengin taş kömürü yataklarıyla altı kara, 180 bin hektarlık ormanlarıyla üstü yeşil madenci kenti Zonguldak'ta sonbahar, farklı güzellikte yaşanıyor.

10.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:28Karadeniz'de sonbahar güzelliği
Zengin taş kömürü yataklarıyla altı kara, 180 bin hektarlık ormanlarıyla üstü yeşil madenci kenti 'ta sonbahar, farklı güzellikte yaşanıyor.

Sonbaharın gelişiyle kahverengi ve sarıya bürünen ormanlar, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
Elvanpazarcık beldesindeki piknikçilerin uğrak mekanlarından Kent Ormanı, doğaseverler ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Yürüyüş parkurlarının çevresini saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda gezmenin tadını çıkaran doğaseverler, derelerin üzerine yapılan köprülerdeki eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Sonbaharda çeşitli tonlara bürünen ormanları gezenler, yeni güzellikler keşfetmenin zevkine varıyor.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30 Vali Bilmez, Van Gölü'nde açıldı, ağ çekip, balık ayıkladı
15:30 Ormanda temizlik yaptılar
15:30 Ordu'da, atatürk saygıyla anıldı
15:30 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
15:29 Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:30:45