Karadeniz'de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Koruma Alanları Şart"

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:40



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:40

Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİYOM) Müdürü Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, Karadeniz'de avcılığın dikkatli yapılması gerektiği uyarısında bulundu.Yağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de önemli seviyede avcılık yapıldığına dikkati çekti.Karadeniz sahillerinden çok miktarda hamsi ve çinekop çıktığını anımsatan Yağlıoğlu, şöyle konuştu:"Sürdürülebilir balıkçılık kültürü daha tam oturmadı. Her sene aynı miktarda balığı yakalamak için nasıl bir balıkçılık yönetimi uygulamalıyız, aslında yapmamız gereken bu. Şu an tezgahlarda iri düzeyde mezgit var, 1-2 ay sonra artık bu mezgitleri göremeyeceğiz. Sezonun kapanmasına 5 ay kala neredeyse yasal boyda mezgit avcılığı mümkün olmayacak. Bunların olmaması için sürdürülebilir balıkçılık yönetimi ve deniz koruma alanları oluşturulmalı. Karadeniz'de deniz koruma alanı ilan edilmiş bir bölgemiz yok. Karadeniz'de deniz koruma bölgesi olmayan tek ülkeyiz."Bakanlığın sürdürülebilir balıkçılık konusunda önemli çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Yağlıoğlu, balıkçılıktan anlayan ciddi kadroların bakanlıkta bu işlerle ilgilendiğini, yasaklar konusunda irade göstermekten çekinilmediğini, eskiye nazaran daha umutlu olduklarını bildirdi.Karadeniz'de bol avcılığın artık sona yaklaştığını aktaran Yağlıoğlu, "Hamside bir süre daha avcılık sürer ama tezgahlara çok az gelir. Lüfer balığı da hareketli, tezgahlarda her daim görülüyor. Kalkan balığı avcılığı da sürüyor ama yorum yapabilmek için sezonun sonunu görmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.