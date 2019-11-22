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Karadeniz'de tanker kazası

Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında bir tankerin kötü hava koşulları nedeniyle dalgakırana çarpması, geminin yan yatmasına neden oldu.

22.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:25Karadeniz'de tanker kazası

'nın Odessa şehri açıklarında bir tankerin kötü hava koşulları nedeniyle dalgakırana çarpması, geminin yan yatmasına neden oldu.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odessa şehrinde, şehir merkezine yakın olan Lanjeron Plajı açıklarında bir tankerin dalgakırana çarptığı ve karaya oturarak yan yattığı bildirildi. Moldova bandıralı Delfi adlı tankerin aldığı darbe neticesinde yan yattığı ve karaya oturduğunun belirtildiği açıklamada, dalgaların tekneyi tekrar dalgakırana doğru yönlendirdiği, tankerin dalgakırana tekrar çarpması halinde, bunun denize yağ sızmasına ve bir çevre felaketine yol açabileceği dile getirildi. Tankerdeki mürettebatı kurtarma çalışmalarının, dalgalardan ötürü uzun zaman aldığı ve tankerdeki 3 kişilik mürettebatın, gemiyi terk etmek istemedikleri halde gemiden tahliye edildikleri bildirildi.



Ukrayna, Dünya

Kaynak: DHA

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