30.06.2019 17:38
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Karadeniz'de tatilcilere dalga engeli

Karadeniz

Karadeniz'de lodosun etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle denize giremeyen tatilciler sadece denizi ve dalgaları seyretmekle yetindi.

Karadeniz 'de lodosun etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle denize giremeyen tatilciler sadece denizi ve dalgaları seyretmekle yetindi.

Düzce 'de yazın tadını çıkartmak isteyen tatilciler dalga engeliyle karşılaştı. Denize girmek hayaliyle Karadeniz'in yolunu tutan ve Akçakoca 'ya gelerek yaz tatillerini geçirmek isteyen tatilciler, dalgalar nedeniyle denize girmedi. Tatilciler sadece denizi ve dalgaları seyretmekle yetindi.

Diğer taraftan bazı tatilciler de dalgalara rağmen denizin tadını çıkartmak için plajlara koştu. Dalgaların arasında denizin tadını çıkartmak isteyen tatilciler, kısa süreli denizde yüzse de deniz sefasına dalgalar nedeniyle uzun sürmedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Akçakoca , Düzce , Dalgalar , Karadeniz , Güncel

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