KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinde sona geliniyor. Proje ile 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit beton ve asfalt olarak inşa edilen yolla, yaylalar birbirine bağlanıyor. Yeşil Yol'un tamamlanan etaplarının ulaşıma açılması ile Karadeniz'de yeşile yolculuk başladı. Yeşile yolculuğa çıkanlar, sahile inmeden yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarını geziyor.Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla 'Yeşil Yol' Projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylaları 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda kesintisiz, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yol yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan ve sona gelinen Yeşil Yol'un tamamlanan etaplarında yeşile yolculuk başladı. Yeşile yolculuğa çıkanlar, sahile inmeden yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarını geziyor. Yol çalışmaları halen sürerken, güzergah üzerinde yapılan oteller, restoranlar, kayak tesisleri de hizmet vermeye başladı. Yeşil Yol ile birlikte Karadeniz'de yayla turizminin yaz-kış hareketli geçmesi de hedefleniyor. Yeşil Yol hattında 40 farklı noktada turizm merkezleri oluşturulacağı, çalışmaların ise 2020 yılında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.'YOL ULAŞIMDA ÇOK KONFORLU'Tokat'tan Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'na gezmeye gelen Mahmut Şahin, Yeşil Yol'un tamamlanan kısımlarının çok konforlu olduğunu belirterek, "Tokat Aybastı'ya yakın, arkadaşlarımızla doğa harikası Perşembe Yaylası'na geldik. Buranın özellikle küçükbaş hayvan besicileri için bölge ekonomisine büyük katkısı var. Perşembe Yaylası Karadeniz'de yoğun ziyaret edilen yaylalardan birisi. Buralara gelip doğa ile baş başa olup nefes alıyoruz. Ordu'yu kendimize daha yakın hissediyoruz. Yaylalarda doğal ürünleri yiyoruz, burada yoğun olarak Arap turistlere rastlıyoruz. Beton yol çok güzel, ulaşımda çok konforlu. Bu yolların diğer yaylalara da bağlanması gerekiyor" dedi.'BURALARDA STRES ATIYORUZ'İstanbul'dan Ordu'nun yaylalarını gezmeye gelen Musa Kılınç ise, "Ailecek yaylaları geziyoruz. Buralarda stres atıyoruz. Manzarası, göleti, şelalesi var. Yaylalar insanı başka bir dünyaya açıyor sanki. Bizim için hem sosyal faaliyet oluyor, hem de ailecek gezmek güzel. Herkesin yaylalara çıkıp buraları görmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.Beytullah Öztürk de yayla yollarının konforlu olmasıyla artık bölgedeki yaylaları daha keyifle gezdiklerini vurgulayarak, herkese Karadeniz yaylalarını gezmesini tavsiye etti.

- Giresun