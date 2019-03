Karadeniz'de Yunuslar Gırgır Ağı Kurbanı

Kaynak: İHA

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Tonay Karadeniz 'de dip uzatma ağları ile yapılan avcılık nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin mutur ve afalina türü yunusun tesadüfi ağa yakalanarak öldüğünün tahmin edildiğini söyledi.Hırçın dalgalarıyla ünlü Karadeniz 'de her yıl yunus ölümleri giderek artıyor. Uzmanlar yunusların en çok tesadüfi ağa yakalanmaları sebebiyle öldüğünü belirterek, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor. TÜDAV Başkan Yardımcısı ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Tonay , " Karadeniz yunusları birçok nedenle halen tehdit altındadır. Bu tehditlerin başında tesadüfi ağa yakalanma gelmektedir. Özellikle dip uzatma ağları ile yapılan avcılık nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin mutur ve afalina türü yunusun tesadüfi ağa yakalanarak öldüğü tahmin edilmektedir. Kirlilik, aşırı balıkçılık nedeniyle besin yetersizliği ve salgın hastalıklar nedeniyle kitlesel ölümler ise diğer tehdit unsurlarıdır" dedi.Tonay, şu bilgileri verdi: "Gırgır balıkçılığındaki bu etkileşim 10 yıl öncesine kadar hemen hemen hiç olmazken, son zamanlarda aşırı balıkçılık faaliyetleri nedeniyle azalan balık stokları üzerindeki artan rekabet, yunus ölümlerinin de artmasına neden olmaktadır. Diğer bir ihtimal ise hastalıklardır. Özellikle besin azlığı ve deniz kirliliği nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan yunusların hastalanmaları sonucu kitlesel ölümler görülebilmektedir. Kasti öldürme, yani ateşli silahla vurulma vakaları da yunusların bir diğer ölüm sebebidir. Bu konuda da medyada muazzam bir bilgi kirliliği mevcuttur. Ölen ve deniz yüzeyinde sürüklenen yunusların üzerine konan kuşlar ilk olarak gözleri delmekte, ardından vücut üzerinde delik açmaya çalışmaktadır. Yunus karkası karaya vurunca bozulma ve şişmenin de etkisiyle bu delikler muntazam bir şekilde büyür ve kurşun-saçma deliği gibi görülür. Ancak bu durum, yunusların kasti öldürülmediği anlamına gelmemelidir. Ne yazık ki, yaptığımız nekropsi çalışmaları sırasında, koruma altında olmalarına rağmen halen ateşli silahlarla vahşice öldürülmüş olan yunuslara rastlamaktayız. Öldürülen hayvanların sayısında artış görülürken ve liste sürekli büyürken, konuyla ilgili yaptığımız ihbar ve şikayetler de cevapsız kalmakta ve failler aramızda dolaşmaktadır." - ORDU