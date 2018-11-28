28 Kasım 2018, 18:05
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Karadeniz'deki Kötü Hava Koşulları Boğaz Trafiğini Aksattı

Karadeniz

KARADENİZ'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Marmara'dan Karadeniz'e gemi trafiği güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

KARADENİZ'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Marmara'dan Karadeniz'e gemi trafiği güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. Kötü hava koşulları nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmaması amacıyla alınan karar gereği Liberya bayraklı dökme yük gemisi "Kıvelı" de Sarıyer açıklarında bekletiliyor.  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak Karadeniz'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle gerek gemilerin yardım talebinde bulunması gerekse tedbir amaçlı bazı gemiler demir sahalarına alınmaktadır. Herhangi bir kazanın meydana  gelmemesi ve boğaz trafik akışının sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için gerekli tüm planlamalar yapılmakta ve emniyet tedbirleri alınmaktadır" denildi.  

- İstanbul Marmara,Karadeniz
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:05