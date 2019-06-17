Karadeniz'deki "rip akıntısı" çalıştayda ele alındı

Sinop
'ta, Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntı Ulusal Çalıştayı gerçekleştirildi.Ahmet Muhip Dıranas
Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayda, rip akıntısı olan bölgelerde boğulma vakalarının nasıl azaltılabileceği konusu görüşüldü.AFAD
Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu
, burada yaptığı konuşmada, boğulma vakalarında birçok kurumun sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Özellikle Karadeniz
'de rip akıntısı tehlikesi bulunduğuna işaret eden Aysu, çalıştayın çeken akıntı tehlikesinin daha net anlaşılması noktasında çok verimli olacağını düşündüğümü kaydetti.Yıldız Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy
ise Türkiye
'de suda boğularak hayatını kaybeden insan sayının bir hayli fazla olduğunu hatırlattı.
Çeken akıntının da bu ölümlerde önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Çeken akıntı çok sinsi bir tehlike. Bu konuda halkımızın fazla bilgisi yok. Dolayısıyla denizlerde yüzerken aniden boğulma ihtimaliniz var. Akıntı sizi alıp aniden getirebilir." dedi.
Prof. Dr. Ersoy, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Çünkü Türkiye'nin tüm kurumları burada. İlk defa herkes birbirini tanıyor ve bazı konularda birbirimizi tanımadığımızın farkına vardık. Hatta bazı konularda da yetkiler üst üste biniyor. İşte bu konularda nasıl koordine olabiliriz, nasıl organize olabiliriz? Bunları konuşuyoruz." diye konuştu.
Çalıştayın devamında, konuşmacılar çeken akıntı hakkında katılımcılara geniş bilgi verdi.