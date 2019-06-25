25.06.2019 17:32
Haberler » “genel“ » Haber

Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı

- Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördüADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin TBMM'deki...

- Karadeniz 'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü
ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, AK Parti 'nin TBMM'deki grup toplantısında bir vatandaşın çektiği Kahramanmaraş 'taki tünelin yer aldığı bir videoyu yayınlamasının ardından Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Ailesiyle birlikte Karadeniz Bölgesi seyahate çıkan Adanalı bir vatandaş, görüntülerde, 16 tünele sahip Gümüşhane il sınırları içerisindeki karayollarında karşılaştığı tünellerden geçerken şaşkınlığını, "En kalabalık İstiklal Caddesinden bile aydınlık. Karadeniz hizmet alıyor. Bizim Mansurlu yolu 130 yıldan beri yapılacak. Bizim Adana'nın vay haline. Birazda bize gardaş ya. Birazda bize ya. Daha bitmedi tünel "Allah Allah" "Maşallah bin Maşallah" diyerek dile getiriyor.
Adana'ya böyle hizmetler kazandırmayan bölge siyasetçilerine de sitem eden Adanalı vatandaşın paylaştığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
Kaynak: İHA
Karadeniz , Genel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:27 Mudanyalı şehit Şükrü Çavuş yad edildi
18:21 Yayla göçü renkli görüntülerle başladı
17:54 Siirt'te Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi
17:44 Kore Savaşı 69'uncu yıl dönümünde anıldı
17:35 Denizli'ye Afrikalı gelin... Ölen babasının vasiyetini Afrikalı kızla evlenerek yerine getirdi
17:32 Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
17:23 Termometreler 42 dereceyi gösterdi, vatandaşlar cami, park ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı