- Karadeniz'den çipasıyla birlikte çıkan çapa arkeologları heyecanlandırdı

29 Kasım 2018 Perşembe 09:46



29 Kasım 2018 Perşembe 09:46

- Karadeniz'den çipasıyla birlikte çıkan çapa arkeologları heyecanlandırdıDÜZCE - Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde balıkçıların ağına takılan ve arkeologları heyecanlandıran çapa Konuralp'te bulunan müzeye getirildi. Çapayı inceleyen arkeologlar, çapanın heyecan verici olduğunu belirterek, çapanın denizin altında çürümeyen çipası ile birlikte Karadeniz ile ilgili yeni bilgilere de ulaşacaklarını ifade ettiler. Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde balığa çıkan balıkçıların ağına takılan çapa Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları Bölümü arkeologlarını da heyecanlandırdı. Balıkçı Hasan Yusufoğlu, sabah saatlerinde ilçenin Melenağzı açıklarında ava çıktı. Bir süre avlanan Yusufoğlu, ağına çapa takıldığını fark etti.Çapayı ağdan çıkararak limana dönen Yusufoğlu, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen belediye görevlileri inceleme yaptı. Limanda yapılan incelemenin ardından Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arkeologları ve Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları Bölümü arkeologlarının nezaretinde çapa, zinciri ve bağlı olduğu çipasıyla birlikte Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde bulunan arkeoloji Müzesine getirildi. İş makinası yardımıyla kamyondan indirilen dev çapa bağlı olduğu çipa ve zinciri daha sonra incelenmek üzere müzenin bahçesine indirildi.Müzeye getirilişinde Çapa hakkında Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürü Resul Taştan'a bilgi veren Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları Bölümü Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Bilir, Çapanın balıkçıların ağına takıldığını belirterek çıpanın 18. yüzyıl veya 19. yüzyıla ait olduğunu düşündüklerini söyledi.Ardından çapa kamyondan iş makinesi yardımıyla Müze bahçesine indirildi. Çapayı inceleyen Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arkeologları ve Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları Bölümü Arkeologları çapanın eski çağlara ait olduğunu belirlediler. Ardından balıkçıların ağına takılan çapa hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları Bölümü Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Bilir; Çapanın 18. yüzyıl ve 19. yüzyıla ait olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi. Ahmet Bilir; "Karadenizin altında bir çapa bulundu. Bu çapanın çipasıyla birlikte denizin altından çıkartılmış olması bizleri heyecanlandırdı. Biz bu çapayı araştırma yapmak üzere Düzce Müzesine getirdik. Burada restorasyon çalışması yaparak ziyarete açacağız. Çapanın bulunması tabiki de önemli ancak çapanın bağlı olduğu çipanında çürümeden dezarformasyona uğramadan denizin altında çıkartılmış olması da önemli. Bu da bize Karadeniz ile ilgili önemli bilgiler veriyor. Araştırmalarımız devam edecek. Bu arada çapanın 18. yüzyıla ve 19. yüzyıla ait olduğunu değerlendiriyoruz. Bir kanyona ait olabilir yada bir savaş gemisine de ait olabilir. Çapanın çıkartıldığı yerde araştırma yapacağız. Çapanın Rus-Osmanlı savaşına katılmış bir gemiye ait olma olasılığını da değerlendiriyoruz. Daha detaylı bilgileri araştırmalarımız sonucunda bulacağız" dedi. Ahmet Bilir ayrıca su altı araştırmaları yapacaklarını dile getirdi.