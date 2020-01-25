Haberler » Güncel » Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği - Haber

Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği

Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'tan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye destek ekipler ile yardım malzemeleri gönderildi.

25.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:53

Ordu, Trabzon, Rize, , Artvin ve 'tan 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye destek ekipler ile yardım malzemeleri gönderildi.

Giresun Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi, kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor.

Şu ana kadar 2 tır dolduran yardım malzemeleri toplanmaya devam ederken, tırlar kısa süre sonra yola çıkacak.

AKUT Giresun ekibi de 2 araç ve 10 gönüllüsüyle dün gece saatlerinde deprem bölgesine hareket etmişti.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan da bir aylık maaşını depremzedelere bağışlayacağını bildirdi.

Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği

Bayburt, Giresun, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14  Irak'ta göstericilerden Şii lider Sadr'a "ihanet" suçlaması
19:13  Depremin şiddeti gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu
19:12  Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2)
19:12  Osmaniye'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
19:11  Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor
25.01.2020 19:15:28