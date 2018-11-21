Karadeniz'den Hamsi Fışkırdı

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:01



21 Kasım 2018 Çarşamba 09:01

Karadeniz'de palamut bereketinin ardından hamsi bereketi yaşanıyor. Zonguldak açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 500 ton hamsi avladı. Karadeniz'in bazı illerinden yola çıkan balıkçı tekneleri Zonguldak açıklarında hamsi avladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan palamut bereketinin ardından bu kez de hamsi bolluğu yaşandı. Kilimli ilçesindeki limana gelen yaklaşık 30 balıkçı teknesi 500 tona yakın hamsi avladı. Limana gelen tırlara yüklenen hamsiler başta metropol kentler olmak üzere Türkiye'nin dört bir bölgesine dağıtılmak üzere yola çıktı. Balıkçı teknesi kaptanı Köksal Akkan, "Palamut balığı sezonunu açtık. Bu zamana kadar devam ettik. Sakarya'dan beri hamsi avlıyoruz. Sakarya'dan buraya kadar devam ettik. Bir gün daha buradayız. Hamsi poyraza doğru devam ediyor. Biz yaklaşık 500 kasa balık avladık. Yaklaşık 25 tekne var. Hepsi balık aldı. Tabi bunu balık olarak hesaplamayalım, bunun mazot ve ekip giderleri de var" diye konuştu. Ordu'dan Zonguldak'a gelen balıkçı teknesi kaptanı ise "Bu akşam bin kasaya yakın hamsi avladık. Herkeste bin bin beş yüz kasa hamsi var. Kilimli'deyiz. Fatsa'dan yola çıktık. Bu sene palamut boldu" diye konuştu.(Sertaç Özdemir/İHA)