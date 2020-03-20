Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek - Haberler

Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

20.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:02
Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek
Trabzon , Ordu , Giresun, Rize , Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından bir dakika boyunca alkış tuttu.
Trabzon'da, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından ev ve iş yerlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi. Çok sayıda kişi ev ve iş yerlenin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.
Bazı vatandaşlar da araç konvoyu oluşturarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
Ordu
Ordu'da da vatandaşlar, alkışlarıyla sağlık görevlilerine destek oldu. Kentte evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar, bir dakika süresince alkış tuttu.
Islık çalarak, "bravo" diyen vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin ışıklarını yakıp söndürdü.
Giresun
Giresun'da kentin bir çok bölgesinde evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutup ıslık çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Aileleriyle balkonlara çıkan vatandaşlar bir dakika boyunca alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek oldu.
Artvin
Artvin'de, vatandaşlar alkış ve ıslıklarla yeni tip koronavirüs salgıyla mücadele eden sağlık ekiplerine destek oldu.
Kenttin bir çok bölgesinde evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar yaklaşık bir dakika boyunca alkış tutup ıslık çaldı. Bazı vatandaşlar alkış yerine tencere ve tavalara vurup ses çıkararak destek olurken, bazı vatandaşlar da evlerinin ışıklarını yakıp söndürdü.
Rize
Rize'de Vali Kemal Çeber ile vatandaşlar, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.
Vali Çeber, ailesi ile birlikte evinin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.
Evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar da alkışlar ve ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürerek destek verdi. Rize Belediyesi İtfaiye ekibi çalışanları ise araçların sirenlerini bir dakika boyunca sağlık çalışanları için çaldı.
Bazı vatandaşlar da otomobillerinin kornalarını çalarak destek verdi.
Gümüşhane
Gümüşhane'de vatandaşlar, alkışlarıyla sağlık görevlilerine destek oldu.
Kentte evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar, bir dakika süresince ıslık çalıp, ışıklarını yakıp söndürerek sağlık görevlilerine olan desteklerini ifade etti.
Vatandaşların sağlık ekiplerine desteklerine bazı polisler de araçlarından siren çalarak eşlik etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Trabzon, Rize, Ordu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler Haberler
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti Haberler
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Ege'deki illerde sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber Adana'da park halindeki aracın lastikleri kesildi - Haber Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading