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Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek

Trabzon, Giresun ve Ordu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

21.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:02
Trabzon , Giresun ve Ordu 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından bir dakika boyunca alkış tuttu.
Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından Trabzon'da, ev ve iş yerlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.
Çok sayıda kişi vatandaş, ev ve iş yerlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karadeniz’den sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: AA

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Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek
Etiketler : Trabzon, Giresun, Ordu, Güncel

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