Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen 'Fırtına'yı yoğun yağış altında oynanan maçta galibiyete götüren golleri 74'te Sörloth, 90'da ise Nwakaeme kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 12'ye yükseltirken Çaykur Rizespor 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Trabzonspor sağ kanattan organize bir şekilde geldi. Sörloth'un içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nwakaeme şutunu attı ama kaleci Gökhan sağına iyi uzandı ve gole fırsat vermedi.

6. dakikada Boldrin'i faulle durduran Obi Mikel maçtaki ilk sarı kartı gördü.

9. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda top kavis aldı ve arka direğe açıldı ancak kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla topa müdahale ederek Çaykur Rizesporlu futbolcuların topu boş kaleye göndermesine izin vermedi.

12. dakikada Çaykur Rizespor, Pereira'nın Oğulcan'a yaptığı müdahale sonrası sol kanattan serbest vuruş kazandı. Pozisyonun ardından oyuncular kısa bir gerginlik yaşadı.

Yaşanan gerginliğin ardından Çaykur Rizespor'da Chatziisaias sarı kart gördü. Rakibiyle tartışma yaşayan Kamil Ahmet sarı kart gören diğer isim oldu.

Müthiş gol

Çaykur Rizespor Meljnak'ın 24. dakikada müthiş golü ile 1-0 öne geçti. Ceza yayının hemen gerisinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Melnjak sol tarafından döndü ve sağ ayağıyla şutunu atarak harika bir gole imza attı.

Trabzonspor için şanssız an

29. dakikada Trabzonspor'da sol bek Novak sakatlık yaşadı. Filip Novak oyuna devam edemedi. Çek sol bekin yerine oyuna giren isim Doğan Erdoğan oldu.

33. dakikada Ismael Diomande orta alanda Obi Mikel'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

39. dakikada Hosseini'nin hatasıyla topla buluşup sağ taraftan ceza sahasına giren Samudio çaprazdan kaleyi düşündü ancak top uzak köşede yandan dışarı gitti.

Mücadelede başka gol pozisyonu olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

56. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Çaykur Rizesporlu futbolculardan kafa vuruşu geldi ama kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak harika bir kurtarışa imza attı.

59. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topta Oğulcan Çağlayan kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Uğur Çakır yine gole izin vermedi.

64. dakikada Trabzonspor'da İranlı stoper Hosseini oyundan alındı. Kalan dakikalarda İngiliz golcü Daniel Sturridge oyuna dahil olan isim oldu.

68. dakikada zeminde yavaşlayan topa Boldrin ve Kamil Ahmet birlikte hareketlendi. Topu kontrol eden Kamil Ahmet'in ayağına basan Boldrin pozisyonun ardından sarı kart gördü.

70. dakikada Trabzonspor savunmasının bıraktığı boşluğu Samudio değerlendirdi. Sağ taraftan topu süratle rakip ceza sahasına taşıyan Samudio arka direkteki Oğulcan'ı düşündü ancak Pereira son anda araya girerek rakibine gol vuruşu yapma şansı tanımadı. Rizesporlu oyuncular penaltı itirazında bulundular.

Trabzonspor aradığı golü buldu

73. dakikada Sturridge'in sağ kanattan ayağının içiyle yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Sörloth güzel bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi. Oyuna sonradan giren İngiliz yıldız Sturridge, skora dengeyi getiren golde asisti yapan isim oldu.

75. dakikada düdükten sonra hakemi alkışlayarak protesto eden Moroziuk sarı kart gördü.

80. dakikada son çizgiden gelen pası ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Oğulcan Çağlayan havalanan topa sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

86. dakikada kaleye çok uzak bir mesafede topla buluşan Sturridge sol ayağıyla etkili bir vuruş yaptı ama top üst direğe çarpıp oyun alanını terketti.

87. dakikada sağ kanattan gelen ortayı ceza sahasında çok sakin bir şekilde kontol eden Nwakaeme dönerek vuruşunu yaptı ama top savunmadan döndü.

Trabzonspor'dan galibiyet golü

Karşılaşmanın 90. dakikasında Nwakaeme'nin attığı golle Trabzonspor 2-1 öne geçti. Uğurcan Çakır'ın kullandığı uzun vuruşta Sörloth topu kafayla indirdi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme yakın köşeye yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

90+3. dakikada hakeme itirazlarda bulunan Abdullah Durak sarı kart gördü.