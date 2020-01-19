Karadeniz ekibi evinde farklı yendi

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor
, Kasımpaşa
'şı ağırladı. Bordo-mavili ekip müsabakadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
8. dakikada Hajradinovic'in uzak mesafeden şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.
25. dakikada Sosa'nın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fatih'in solundan filelerle buluştu. 1-0
27. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlara gitti. 2-0
29.dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önüne alan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
İKİNCİ YARI
55. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme'nin pasında arka direkte Sörloth, meşin topu ağlara gönderdi. 4-0
72. dakikada Serkan Asan yerden pasında topla buluşan Sörloth'ün şutu auta çıktı.
83. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kafalardan seken topu önüne alan Nwakaeme, ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 5-0
88. dakikada Doğan Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Sörloth kafayla ağlarla buluşturdu. 6-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Campi xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Obi Mikel xxx, Sosa xxx (Abdulkadir Parmak dk. 61 x), Ndiaye xx (Doğan Erdoğan dk.79 ?), Ekuban xx (Serkan Asan dk. 56 x), Nwakaeme xxx, Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı,Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Novak
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Kasımpaşa: Fatih x, Doğuncan x, Fernandes x, Brecka x, Özgür Çek x, Tarkan Serbest x, Aytaç Kara x, İlhan Depe x (Zvonimir Sarlija dk. 50 x), Mame Thiam x (Ndongala dk. 59 x), Hajradinovic x, Koita x
Yedekler: Murat, Mehmet, Oğuzhan, Yılmaz, Murat Berk, Çağtay, Ahmet Hakan, Furkan
Teknik Direktör: Tayfun Havutçu
Goller: Sosa (dk. 25), Sorloth (dk. 27, 55 ve 88), Nwakaeme (dk. 29 ve 83) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Fernandes (dk. 47) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Pereira (Trabzonspor), Fernandes, Aytaç Kara, Zvonimir Sarlija (Kasımpaşa)
(Gökmen Şahin-Ersen Küçük/İHA)