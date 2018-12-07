Karadeniz Gazeteciler Federasyonundan Kınama

Karadeniz
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Ordu
19 Eylül
Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Ünye
Kent Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hacer Öztürk'ün çocuklarının tetkik ve tedavisi için gittiği Ünye Devlet Hastanesinde, yaptığı haberlerle ilgili hastane başhekimi Güray Yılmaz tarafından gösterilen tepki ve onur kırıcı davranış dolayısıyla kınama mesajı yayımladı. Anadolu Ajansı
'na da serbest haberci olarak içerik sağlayan Ünye Kent Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hacer Öztürk, çocuklarının gerekli tetkik ve tedavileri için gittiği Ünye Devlet Hastanesinde, başhekim Güray Yılmaz'ın sözlü saldırısına maruz kaldığını belirterek, Ünye Kaymakamlığına şikayette bulundu.
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen de olayı kınayan açıklama yaptı.
Erişen, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Öztürk'e yapılan sözlü saldırıyı kınadıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Ünye Devlet Hastanesi yöneticisi Dr. Güray Yılmaz'ın tetkik ve tedavi için hastaneye giden Ünye Kent Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hacer Öztürk'e yönelik haberlerle ilgili tepkisini ve onur kırıcı davranışını şiddetle kınıyoruz. Görevi gereği yaptığı haberlerle ilgili bir bayan meslektaşımızın tedavi için gittiği hastanede, herkesin içinde, daha da acısı iki küçük çocuğunun önünde hastane yöneticisi tarafından hakarete ve sözlü şiddete uğramış olmasını kabul etmediğimiz gibi bu çirkin olayın sağlık camiasını bağlamadığını da hatırlatmak isteriz. Sayın hastane yöneticisi, kurumla ve kendisi ile ilgili haberlerde yer alan eleştirileri düzeltmek yerine, basını dizayn etme gibi hoş olmayan bir tavır sergilemiştir. Bu hakkı da ve haddi de değildir. Meslektaşımıza geçmiş olsun derken, bu davranışından dolayı Ünye Devlet Hastanesi yöneticisi Dr. Güray Yılmaz'ı bir kez daha şiddetle kınıyor, yetkilileri gerekli incelemeyi başlatmaya davet ediyorum."
Ünye,Karadeniz
07 Aralık 2018 Cuma 15:38