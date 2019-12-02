Haberler » Ekonomi » Karadeniz hamsisi 7 lira - Ekonomi

Karadeniz hamsisi 7 lira

Samsun'da havaların da serinlemesiyle birlikte balık fiyatlarında düşüş başladı.

02.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:21Karadeniz hamsisi 7 lira
'da havaların da serinlemesiyle birlikte balık fiyatlarında düşüş başladı. hamsisi 7 liraya kadar indi.

Karadeniz'de havaların soğumasıyla balıkların çoğalması hem balıkçıların hem de müşterilerin yüzünü güldürüyor. Balık esnafı Karadeniz'de balığın bol olduğunu ve ilerleyen günlerde fiyatlarda daha da düşüş olabileceğini belirtti. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 10 lira olan hamsi bu hafta 7 liradan tüketicilerle buluşuyor.

"Hamsi bol olursa 5 liraya kadar düşer"

Samsun balık esnaflarından Kurtça Aydın havaların soğumasıyla balığın çoğalacağını belirterek, "Birkaç gündür havaların sert gitmesinden dolayı hamsiyi 7-8 liraya satıyoruz. İstavrit biraz pahalandı 15 lira, mezgit 7 lira, barbun 10 lira yani şu an balıklarımız güzel ve taze. Havaların soğuması ile birlikte balıkta artış bekliyoruz. Hava soğuyunca balık daha tatlı ve daha yağlı olur. Bu şekilde olunca da vatandaşın da bizim de yüzümüz güler. Hamsi bol olursa 5 liraya kadar düşer. Şu anda en çok mezgit, hamsi, istavrit ve barbun satılıyor" dedi.

Samsun halkının balığı sevdiğini belirten Kadir Topaloğlu ise "Fiyatlar şu an da iyi gidiyor. Hamsi 7 lira, mezgit 7 lira, barbun 10 lira, istavrit 10 lira. Vatandaş talep ediyor, biz de bol bol balık satıyoruz. En çok hamsi gidiyor. Şu anda hamsi zamanı ve fiyatlarda da uygun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Karadeniz, Samsun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:36 Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı - Ekonomi
16:30 Ham çelik üretimi azaldı - Ekonomi
16:28 Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi
16:19 Çorum'un ihracatında rekor artış - Ekonomi
16:15 Karadeniz hamsisi 7 lira - Ekonomi
10:56 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:34 Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
05:00 ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor - Ekonomi
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
11:30 Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 16:48:33