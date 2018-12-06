06 Aralık 2018 Perşembe 11:40



06 Aralık 2018 Perşembe 11:40

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'da üretilen yerel ürünleri ön plana çıkartmak amacıyla "Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Tarımsal Ticaret Ağı Projesi" çalışmaları sürüyor.Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, proje kapsamında Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen toplantıya katıldı.Yavuz, toplantı dönüşü makamında düzenlediği basın toplantısında, "Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Tarımsal Ticaret Ağı Projesi" çalışmalarının hızla sürdüğünü bildirdi.Proje kapsamında Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 6 ülkede üretilen yerel ürünleri ön plana çıkartmak amacıyla satış noktaları oluşturulacağını ifade eden Yavuz, toplantıda, turizm durağı, çevre düzenlenmesi, yöresel ürünler hakkında sunumlar yapıldığını belirtti.Projenin yöresel ürünlerin tanıtımının ve satışının yanı sıra yerel tarımsal üreticilerin kapasitesinin arttırılması, ürettikleri ürünlerin pazarlama ağların oluşturulmasının amaçlandığını kaydeden Yavuz, aynı zamanda ülkeler arasında da bir dostluğun oluşturulduğunu aktardı.Yavuz, bir sonraki proje toplantısının 2020 yılında Demirköy ilçesinde gerçekleştirileceğini dile getirdi.