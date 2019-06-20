20.06.2019 12:45
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Karadeniz havzasının milletvekilleri Bakü'de toplandı

Karadeniz havzasının milletvekilleri Bakü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 53. Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan'ın başkentiBakü'de,KaradenizEkonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 53. Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Toplantıya Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov,BulgaristanParlamentosu Başkanı Tsveta Karayancheva, KEİPA Genel Sekreteri Asef Hacıyev ve üye ülkelerin milletvekilleri katıldı.
Başkanlığın Azerbaycan'dan Bulgaristan'a geçtiği toplantıdaTürkiye'yi KEİPA Başkanvekili,AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürkbaşkanlığındaki TBMM heyeti temsil etti.
Kurumun faaliyetlerine ilişkin video gösterilen toplantıda bazı üyelere KEİPA onur madalyası takdim edildi. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'e madalyasını Asadov takdim etti.
Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda gelecek yılın çalışma programı ve bütçesinin belirleneceğini bildirdi.
Toplantının yoğun geçtiğini belirten Öztürk, Karadeniz bölgesindeki başta ekonomi olmak üzere her türlü iş birliklerini, Bakü-Tiflis-KarsDemiryolu Hattı, Bakü-Tiflis-CeyhanPetrol Boru Hattı gibi enerji ve ulaştırma projelerinin daha sağlıklı çalışması gibi konuları müzakere ettiklerini söyledi.
Aldıkları kararların tavsiye niteliğinde olduğunu ifade eden Öztürk, "Karadeniz'in bir barış gölü olması için çalışıyoruz. Parlamentolar arasında çok ciddi bir iş birliği var. Çalışmalarımız verimli geçiyor." dedi.
Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK PartiOrduMilletvekiliMetin Gündoğdu, Genel Kurul toplantısı kapsamında başkanlığını yürüttüğü komisyonun da toplantısını yaptıklarını, kültürel alanda yapılacak işlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
Toplantıda Öztürk ve Gündoğdu'nun yanı sıra AK PartiSamsunMilletvekili
Ahmet Demircan, AK PartiİstanbulMilletvekiliTülay Kaynarca, AK Parti İstanbul MilletvekiliŞamil Ayrım, AK PartiKırıkkaleMilletvekiliRamazan Can,MHPOrdu MilletvekiliCemal Enginyurtve HDPSiirtMilletvekiliMeral Danış Beştaşda yer aldı.
Türkiye'nin önerisi üzerine, 25 Haziran 1992'de İstanbul'da kurulan KEİ, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan,Arnavutluk,Ermenistan, Bulgaristan,Yunanistan,Gürcistan,Moldova, Rusya,Romanya, Sırbistan veUkraynaolmak üzere 12 üye devletten oluşuyor. KEİPA da KEİ'ye bağlı olarak parlamento düzeyinde faaliyet gösteriyor.
Kaynak: AA
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