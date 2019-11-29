Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor. Karadeniz Bölgesi
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, yer yer saatte 40-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın saatte 60-90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
, Batı Karadeniz
, Güncel Kaynak: AA