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Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.

29.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:24Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı
Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, yer yer saatte 40-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın saatte 60-90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

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