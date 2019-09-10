Karadeniz'in dalgaları kumsalı yuttu

Samsun'un Atakum ilçesinde, çevresinde inşa edilen balıkçı barınakları ve dalga kıranlar nedeniyle özellikle rüzgarın etkili olduğu dönemlerde dalgaların yoğunlaşıp yöneldiği kumsalda kıyıyı aşındırması, Altınkum Plajı'nı tehdit ediyor. Dalgaların çarpması sonucu 100 metrelik kumsalın büyük bölümü aşınarak geriye 10 metre kaldığı, çevresindeki ağaçlara da zarar verdiği göze çarpıyor.

Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan ve kentin en kalabalık plajlarından olan Altınkum Plajı, son günlerde denizden gelen dalgaların aşındırması sonucu her geçen gün küçülüyor. Çevresinde inşa edilen balıkçı barınakları ve dalga kıranlar nedeniyle özellikle rüzgarın etkili olduğu dönemlerde dalgaların yoğunlaşıp yöneldiği kumsalda kıyıyı aşındırması, Altınkum Plajı'nı tehdit ediyor. Dalgaların çarpması sonucu son günlerde 100 metrelik kumsalın büyük bölümü aşınarak geriye 10 metre kalması, plajı yok olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

'PLAJIMIZ TEHDİT ALTINDA'

Karadeniz'in hırçın dalgalarının zarar verdiği kumsal, çevrede yaşayan yöre sakinlerini de tedirgin ediyor. Kıyıya yakın olan evlerinin yanı sıra çevredeki kanalizasyon hattının da risk altında olduğunu öne süren vatandaşlar, yaşanan duruma yetkililerce önlem alınılıp, çözüm üretilmesini istedi. Dalgaların yoğunlaşıp şiddetini artırmasıyla çevrede pek çok ağacın zarar gördüğü ve durumun sürmesi halinde plajı kaybedeceklerini söyleyen Korhan Altan, "Sahil şeridinde bulunan 80 tane ağaç, denizin kumu aldıktan sonra toprak alana geçmesi sonucu sular altında kalmıştır. Plajımızın ardından, ağaçlarımız da tehdit altında. Soruna çözüm bulunmaması halinde şehrimiz en güzel plajını kaybedecektir" dedi.

'DENİZİN DENGESİ BOZULMUŞ'

Oluşan ters akıntıyla gelen dalgaların kumsalı yok ettiğini ve ağaçları da sular altında bıraktığını anlatan emekli Cumhuriyet Savcısı Mümtaz Önder de, "Yapılan yanlış liman inşaatı, burada denizin dengesini tamamen bozmuş. Rüzgar estiği zaman oluşan ters akıntı, kumsalı ve ağaçları sular altında bırakmaktadır" diye konuştu.

'ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Samsun'un en gözde plajlarından birinin gözlerinin önünde eridiğini söyleyen emekli öğretmen Sebahat Gündüz ise, "Bu sahil hepimizin, Samsun ve çevre illerden herkes buraya yüzmeye geliyor. Denize giremedikten sonra vatandaş burayı ne yapsın? Acilen çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Muhabir Tayfur Kara'nın anonsu

Drone görüntüleri

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Mahalle sakinleri ile röportaj

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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