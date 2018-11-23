Karadeniz'in Derinliklerindeki Yaşam Fotoğraf Karelerinde

Düzce Üniversitesi
Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİYOM) Müdürü Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu ve su altı fotoğrafçısı Murat Çınar
, Karadeniz
'in derinliklerindeki yaşamı gözler önüne seriyor.
DÜBİYOM Müdürü Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu ve su altı fotoğrafçısı Murat Çınar'ın Karadeniz'de yaptıkları çalışmalar, DÜ İstiklal Konferans Salonu girişinde açılan sergide izlenime sunuldu.
Sergide, Karadeniz'in derinliklerinde çekilen balık türleri ve popülasyonlara ait 20 fotoğraf yer aldı.
Yağlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'in derinliklerinde karşılaştığı güzellikleri geleceğe aktarmak adına fotoğraf çalışması yaptıklarını söyledi.
Karadeniz'deki biyolojik çeşitliliğin, tüm su altı araştırmacıları tarafından dikkatle incelenen bir konu olduğunu dile getiren Yağlıoğlu, şöyle konuştu:
"Düzce sahillerinde çektiğimiz fotoğraflardan hazırladığımız bir koleksiyon bu. Bu sergiyi ulusal ve uluslararası anlamda, konunu ilgilisi su altı dalışı ve su altı fotoğrafçılığına meraklı insanlara ulaşmak istiyoruz. Düzce'de de bu işin yapılabildiğini, Karadeniz'in altında da güzel görüntüler alınabileceğini insanlara göstermek istiyoruz. Mümkün olduğunca daha fazla platformda sergileyerek daha fazla insana ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz."
Düzce,Çınar,Karadeniz