Karadeniz'in En Uzun Teleferiğinde Rengarenk Yolculuk

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Beşikdağ'da yer alan ve 3 bin 100 metrelik hattıyla Karadeniz'in en uzun teleferiği olan "Beşikdüzü", ziyaretçilerini sonbaharda rengarenk bitki örtüsüyle kaplı doğada yolculuğa çıkarıyor.Denize hakim bir noktada, yaklaşık 4 ay önce hizmet vermeye başlayan ve deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan teleferik, iki kabinli "var-gel" sistemiyle çalışıyor. Her kabini 55 kişilik kapasiteye sahip teleferik, saatte 400 kişiyi taşıyabiliyor.Sonbahar mevsiminin son günlerinin yaşandığı bugünlerde sarı, yeşil ve kızıl tonlarındaki bitki örtüsünün yanı sıra sis bulutlarıyla kaplı zirvede yolcularına eşsiz seyir keyfi sunan teleferik, bölgeyi kuşbakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı yolcularına doyumsuz bir Karadeniz manzarası sunuyor."Yaklaşık 20 bin kişi teleferiğimizi kullandı"Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un bölge ve ülke turizminde ön planda olduğunu söyledi.Kente gelen turist sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Bıçakçıoğlu, Beşikdüzü ilçesinin de deniz, dağ ve yayla turizmine yönelik ziyaretçilerine alternatif seçenekler sunduğunu ifade etti.Bıçakçıoğlu, alternatif turizm seçenekleri kapsamında teleferiğin dikkati çektiğini belirterek, şöyle devam etti:"Teleferik bizim en önemli projelerimizden biriydi. Bu kapsamda Karadeniz'in en uzun teleferiğini hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Hizmete açılalı kısa bir süre geçmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin kişi teleferiğimizi kullandı. Ziyaretçilerimizi bugünlerde de sonbaharın renkli güzelliklerini kuş bakışı görmeye davet ediyoruz. Herkes bu güzellikleri görüp keşfetmeli. Amacımız Beşikdüzü'nün turizm potansiyelini daha da ön plana çıkartmaktır. Bu yönde gayret ediyoruz."İlçenin giderek turizmde adından daha fazla söz ettireceğine inandığına değinen Bıçakçıoğlu, teleferiğin, her mevsim yolcularına eşsiz güzellikler sunacağını kaydetti."Teleferik muhteşem manzara sunuyor"Tatil için Trabzon'a gelen Ürdünlü Hiba Özbey de Beşikdüzü teleferiğinin adını duyduğunu ve çok merak ettiğini belirterek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Teleferik gerçekten muhteşem manzara sunuyor. Çok beğendim ve herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka burayı gelip görmeliler." diye konuştu.İstanbul'da oturan ve bir süreliğine memleketi Trabzon'a gelen Hayriye Kılıçarslan ise ikinci kez bu teleferiğe bindiğini bildirerek, "Her mevsim başka güzel. Bunu yaptırandan Allah razı olsun. Burada çok güzel yerler var. Her yeri gördük. Manzara çok güzel." dedi.Niyazi Kılıçarslan da Beşikdüzü'nün çok güzel bir ilçe olduğunu anlatarak, "Turistler için muhteşem bir güzellik. Herkesi bu eşsiz güzellikleri görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.