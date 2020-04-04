Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karadeniz'in giriş kapısı kapandı

KARADENİZ Bölgesi'nin giriş kapısı konumundaki Samsun'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda kente araç giriş çıkışlarına izin verilmiyor.

04.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:28
Karadeniz'in giriş kapısı kapandı
KARADENİZ Bölgesi'nin giriş kapısı konumundaki Samsun 'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda kente araç giriş çıkışlarına izin verilmiyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'a koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle araç giriş-çıkışı yasaklandı. Yasağın başlamasıyla birlikte Samsun'un Amasya , Sinop ve Ordu sınırlarında araçlar polis tarafından durdurulmaya başlandı. Araçların kente giriş-çıkışlarına izin verilmiyor. Yoğunluk oluşturan sürücüler, geri dönmek zorunda kalıyor.

'YOLDAYKEN HABERİMİZ OLDU'

Samsun sınırından geri çevrilen Emin Yüksel, "Eskişehir'den Ordu'ya gitmek için yola çıktık. Samsun'a giriş yapamıyoruz. Geri dönersek Eskişehir'e de giremeyeceğiz. Ne yapacağız bilemiyoruz. Buna bir önlem alınmalı. Bu karardan yoldayken haberimiz oldu" dedi.

'YASAK OLDUĞU İÇİN GERİ DÖNÜYORUZ'

Amasya'dan gelen, ancak kent girişinden geri dönmek zorunda kalan Erol Pekta da, "Yasak olduğu için geri dönüyoruz. Şartlar değişince tekrar geleceğiz. Yasaktan haberimiz vardı ama kesin netice almak için gelip yerinde görmek istedik" şeklinde konuştu.


- Samsun

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, Amasya, Araç, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karadeniz'in giriş kapısı kapandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronavirüs, İspanya’da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs, İspanya'da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı
Konya’da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı’na soruldu Haberler
Konya'da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı'na soruldu
Güzel haber Türkiye’den! 84 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
Güzel haber Türkiye'den! 84 yaşında koronavirüsü yendi
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında Haberler
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu Haberler
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haberler
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:04: Niğde'de karantinadaki Mehmet Güven'e 4 yaş sürprizi - Haber 13:04: Kahramanmaraş'ta sanal market dönemi - Haber 13:04: Evde geçirilen zaman fırsata dönüştürülebilir - Haber 13:04: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 452'ye yükseldi - Haber 13:04: Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber 11:44: Kına gecesi için Azerbaycan'a gelen Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi - Haber 11:41: İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor - Haber 11:18: 84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber