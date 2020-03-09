Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
09.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:32
Karadeniz 'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden saatte 50-80 kilometre hızda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilerek, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden saatte 50-80 kilometre hızda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilerek, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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