"Karadeniz'in incileri" bayramın bereketini yaşadı

AHMET ÖZLER/SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ile Bartın 'ın Amasra ilçeleri, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 350 bin ziyaretçiyi ağırladı.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Korumanın Başkenti" unvanıyla anılan Safranbolu'ya Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore'nin yanı sıra Türkiye'nin de değişik yerlerinden 5 gün içerisinde yaklaşık 150 bin turist geldi.Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklama imkanı sunan tarihi ilçedeki oteller, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçede turizm hareketliliğinin her geçen yıl arttığını ve bir plan çerçevesinde artmaya devam edeceğini söyledi.Gürel; anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu'nun, bir dünya markası olduğunu ve yaşayarak korunan ender şehirlerin başında geldiğini ifade etti.İlçeyi hem tanıtıp hem de gelecek kuşaklara orijinal haliyle aktarmanın çabası içinde olduklarını anlatan Gürel, bu sayede ilçeye gelen misafirlere "zamanda yolculuk" yaptırdıklarını kaydetti.Vali Gürel, ilçede yılda 1,5 milyon turist hedefi olduğunu ve yerel yönetimle çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktararak, şunları dile getirdi:"İlçemiz ülkemizin göz bebeği, Karadeniz'in incileri arasında. Dünyanın her bölgesinden turisti misafir ediyoruz. Her geçen yıl gelen turist sayısı artıyor. Elbette bu bir plan içinde yapılıyor. İlçemizde özellikle resmi ve dini bayram tatillerinde yüzde 100 doluluk oranı yaşanıyor. Bu Kurban Bayramı'nda da tatilciler ilçemizi tercih etti. Bizler de misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmeleri için 24 saat esasına göre görev yaptık. İlçemizde misafirlerimiz huzurlu bir bayram geçirdiler."Amasra'yı 200 bin kişi ziyaret ettiTarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini ise bayram tatilinde yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Amasra, bayram tatilinde de ilgi odağı oldu.Güneş, kum ve deniz üçlüsüne kültürü de ekleyen yapısıyla "Karadeniz'in Antalya'sı" olarak anılan Amasra, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladı.Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.Ankara'ya en yakın sahillerden birisi olması ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'nın, Kurban Bayramı tatilinde ciddi bir yoğunluk yaşadığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:"İlçede özellikle otopark ve temizlik konusunda aldığımız tedbirler işe yaradı. Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğü arazisi kullanıma açılarak çözüldü. İlçemizde Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Zaman zaman ilçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar ilçe girişindeki kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Hatta zaman zaman ilçede araç için yer kalmaması nedeniyle Amasra Tüneli'ni kapatma noktasına geldik ama misafirlerimizi bir süre bekleterek yine aldık. Yine konaklama konusu da yaşadığımız önemli sorunlardan biri oldu. Otel ve pansiyonların tamamının günler öncesinden dolmasıyla konaklayamadan dönenler oldu."Doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile Amasra'nın yıl boyunca ziyaretçilerine farklı tatlar sunduğunu belirten Çakır, "Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı, salatası ve insanımızın misafirperverliği ile önemli turizm merkezlerinden biri olan Amasra, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 200 bin kişi ağırladı. İlçemize gelen turistler kültür, deniz ve kum turizmini bir arada yaşama imkanına sahip oluyor. Amasra'da yeşilin her tonunu görmek mümkün. Ayrıca balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürümüz de önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.