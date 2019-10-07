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Karadeniz'in rengi değişti

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçede, yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.

07.10.2019 10:37Karadeniz'in rengi değişti
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçede, yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.
Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 63 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinde yükselme meydana geldi. Derenin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Irmak ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Denizin birçok bölgesine yayılan kırmızı renk, vatandaşların ilgisini çekti.
Bartın Irmağı'nın da su seviyesi yağmurla birlikte yükselirken Liman Bölgesi'nde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.


- Bartın

Kurucaşile, Karadeniz, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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