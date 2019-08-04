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Karadeniz Offroad Kupası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Vezirköprü Offroad Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz Offroad Kupası 3. ayak yarışları, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı.

04.08.2019 13:03 Karadeniz Offroad Kupası
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Vezirköprü Offroad Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz Offroad Kupası 3. ayak yarışları, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı.
İncesu Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda yarışların startını, Vali Osman Kaymak verdi.
Birbirinden zorlu çamur ve dere kapılarını geçen sporcular, zamana karşı yarışarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Bazı araçlar, zorlu parkurda devrildi, bazıları ise çamura saplandı.
Toplam 20 aracın katıldığı organizasyonda sporcular, 4 etaptan oluşan parkurda birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya mücadele veriyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Karadeniz, Samsun, Spor

Kaynak: AA

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