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Karadeniz renk değiştirdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı'nda akan çamurlu sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü.

19.07.2019 10:55
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı'nda akan çamurlu sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü. 2 rengin birleştiği deniz havadan görüntülendi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında sel ve su baskınlarının yaşandığı Esmahanım Köyü'nde kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Melen Çayı'ndan çamurlu sel suları, sürüklediği ağaç dalları ile birlikte Karadeniz'e aktı. Akan çamurlu sel suları denizi adeta kahverengine bürüdü. Deniz, çamur nedeni ile 2 ayrı renk birleşti. Denizde oluşan görüntü havadan görüntülendi.
(Murat Kanber - İbrahim Çorbacı - Burak Can Tokyürek/İHA) Karadeniz renk değiştirdi
Kaynak: İHA
Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

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