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Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan belediye otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

01.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:29
'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.
Yolun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.
Olayda karı koca yaralandı
Heyelan sırasında bölgede bulunan iki kişinin üzerine, yamaçtan sürüklenen bir miktar toprak ve taş parçası döküldü.
Karı koca oldukları öğrenilen bu kişilere, çevredekiler yardım etti. Hafif yaralanan çift, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolda biriken toprak ve taş parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, incelemelerde bulundu.
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan belediye otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı

Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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