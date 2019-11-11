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Karadeniz sahil yolunda boya yüklü tır devrildi

Karadeniz Sahil Yolunda boya yüklü tır devrildi Ordu'da boya yüklü tır devrilmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldıORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, yol geçişleri ise tek şeritten verildi.

11.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:14
Sahil Yolunda boya yüklü tır devrildi
Ordu'da boya yüklü tır devrilmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı
ORDU - Ordu'nun ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, yol geçişleri ise tek şeritten verildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 15: 00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Ünye Nuriye Mahallesi mevkisinde Giresun istikametine gitmekte olan Uğur Dizdar idaresindeki 28 AAE574 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu bir saat trafiğe kapatıldı. Tırda bulunan yaklaşık 400 bidon boya yola savrulurken, asfalt adeta beyaza boyandı.
Kaza sonrası yaralanan sürücü Uğur Dizdar sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
Karadeniz sahil yolunda boya yüklü tır devrildi

Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz, Ünye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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