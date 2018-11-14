Karadeniz
sahil yolunda kaza: 4 yaralı
GİRESUN - Giresun
'un Eynesil
ilçesi Karadeniz sahil yolu Trabzon
istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Eynesil tüneli Beşikdüzü
çıkışında seyir halinde ki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Aracın alev almasıyla Karadeniz sahil yolunda trafik durdu. Bu anlarda ise hızını almayan kamyon trafikte duran bir başka otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alev alan otomobile ise Eynesil Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon,Eynesil,Karadeniz
14 Kasım 2018 Çarşamba 00:59