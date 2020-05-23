Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - SAMSUN/ORDU/

Samsun, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Tokat, Sinop ve Çorum'da sokak, cadde ve kara yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

23.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:57
Samsun, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Tokat, Sinop ve Çorum'da sokak, cadde ve kara yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.
Samsun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.
Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.
Kentteki sakinlik drone ile havadan da görüntülendi.
Amasya'da Yavuz Selim Meydanı, Harşena Kalesi çevresi ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda da sessizlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor.
Yavuz Selim Meydanı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve kent giriş çıkışlarında araçları durduran ekipler, belge ve izin kontrolü yaptı.
İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.
Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyardı.
Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehirde sessizlik yaşanıyor.
Kentin en işlek yerleri olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı ile Belediye Caddesi boş kaldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin ana noktalarında denetimlerine devam ediyor.
Çankırı'da da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.
Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Sinop'ta da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlanmasına uydu. Kentte cadde, meydan ve sahiller sessizliğe büründü.
Polis ekipleri kentin farklı noktalarından uygulamalar yaparak denetimlerine devam ediyor.
Çorum'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kentin işlek noktalarından Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı kısıtlamanın ilk gününde boş kaldı. Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - SAMSUN/ORDU/

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Amasya, Samsun, Çorum, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Kuzey Kore’de neler oluyor? Kim’in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Haber
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Haberler››Güncel››Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - SAMSUN/ORDU/ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: Kadın muhtarın öncülüğünde anlamlı kampanya - Haber 14:53: Binlerce kişinin alışveriş yaptığı sokaklar boş kaldı - Haber 14:53: Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim - Haber 14:53: UMH güçleri, Yermuk Askeri Kampı'nda kontrolü sağladı - Haber 14:53: Osmaniye'de şehitlik ziyareti - Haber 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin 11:30: Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber