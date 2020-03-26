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Karadeniz Teknik Üniversitesi uzaktan eğitime 6 Nisan'da başlayacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) uzaktan eğitime 6 Nisan Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

26.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:56
Karadeniz Teknik Üniversitesi uzaktan eğitime 6 Nisan'da başlayacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) uzaktan eğitime 6 Nisan Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere, derslerin uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesi kararını aldığı belirtildi.
Bu kapsamda KTÜ'nün geçmişten gelen bu alandaki tecrübe ve altyapısı sayesinde bu dönüşüme hızlı bir şekilde adapte olmak için gerekli çalışmaları ivedilikle gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, bu olağanüstü döneme dair uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin gerekli içeriklere tek noktadan ulaşılabilmesi açısından platform hazırlandığı aktarıldı.
"www.ktu.edu.tr" sayfasında yer alan Uzaktan Eğitim Platformunda, "öğrenci", "öğretim elemanı" ve "koordinatör" olmak üzere 3 modül bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu modüllere ait kullanım kılavuzlarına platform sayfasının üst kısmındaki menülerden ve aşağı bölümündeki alanlardan erişilebileceği kaydedildi.
Açıklamada, her modül altında, ilgili modülün içeriğine ilişkin detaylı açıklamalar ve videoların da yer aldığına vurgu yapıldı.
Kullanıcıların, uzaktan eğitim sürecinin işleyişi ile ilgili bilgilere "Sıkça Sorulan Sorular (SSS)" kısmından, sistemin kullanımı ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgi ve içeriklere de her modül içerisinde yer alan "Kullanım Kılavuzu" başlığı altında erişilebileceği de belirtildi.
Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimlerinin ise aynı sistem üzerinden 30 Mart'ta başlayacağı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Güncel

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