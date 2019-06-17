Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası yıllık toplantısı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (KTKB) özel sektörün finansmana erişimindeki engelleri kaldırmak adına paylaşım mekanizmaları, yerel para biriminden sağlanan krediler, kurumsal krediler, proje ve ticaret finansmanı olmak üzere çeşitli finansman araçlarıyla desteğini sürdürmesinden son derece memnunuz." dedi.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu KTKB'nin 2019 Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında Bölgesel İş Forumu düzenlendi.

Forumun açılış konuşmasında bankanın faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Aksu, 20 yıllık faaliyet dönemi boyunca önemli başarılara imza atan bankanın söz konusu dönem boyunca en iyi uluslararası uygulamaları örnek alarak kurumsal yapısını ve risk yönetimini güçlendirdiğini söyledi.

Aksu, şu bilgileri verdi:

"KTKB, politika dokümanlarını ve iç denetim mekanizmalarını geliştirmiş ve en önemlisi de yönetim sisteminde kurala dayalı bir karar mekanizması benimsemiştir. Tüm bu uygulamaların neticesinde bankamız elde ettiği somut çıktılar neler olmuştur? Faaliyete geçmesinden bu yana banka, 6,4 milyar avroluk yatırımla bölgede yaklaşık 400 projeye destek vermiştir.

Bu projeler arasında Romanya'da tarım ticaretinin desteklenmesi, Yunanistan'da yenilenebilir enerji santrallerinin inşası, Rusya'da hava yolunun genişletilmesi, ülkemizde birçok şehir hastaneleri projeleri ve bölgede çok sayıda mikro işletme ve KOBİ'lerin desteklenmesini sayabiliriz."

"Karadeniz Bölgesi artık çok dinamik bir yapıya sahip"

Bülent Aksu, operasyonel başarısıyla beraber finansal açıdan da sağlam pozisyonunu koruyan bankanın kazancını tekrar yatırımlara aktardığını söyledi.

Bankanın finansal açıdan sürdürülebilir projelerle buluştuğunu anlatan Aksu, kurumun bilinirliğinin arttığını ifade etti.

KTKB'nin günün koşullarına uygun şekilde kendini geliştirmesi gerektiğini dile getiren Bülent Aksu, şöyle konuştu:

"Bugünün dünyası elbette bankamızın kurulduğu 1999 yılından çok farklı. Karadeniz Bölgesi artık çok dinamik bir yapıya sahiptir. Bölgemiz enerji merkezi olmak üzere hızla evriliyor. Her geçen gün daha verimli ulaşım altyapılarına olan ihtiyaç artıyor. Ayrıca bölgemiz yüksek potansiyeli ile ekonomide önümüzdeki dönem yüksek gelecek vaat ediyor. Şüphesiz yeni zorluklarla karşılaşıyoruz.

Verimlilik artışlarının düşük seyretmesi, kaynak yetersizlikleri, AB'deki belirsizliklerin devam etmesi ve göç sorunu öne çıkan güçlükler arasında yer alıyor. Tüm bu yeni eğilimler ve bölgedeki ticaret, beşeri ve fiziksel sermaye hareketlerini de etkiliyor. Bunlar bizleri, bölgesel politikaları yeni bir çerçevede ele almamız gerektiği konusunda uyarıyor.

Özellikle bölge içi ticaretin, bölgenin toplam ticaret hacminin sadece yüzde 15'ine tekabül ettiğini düşünürsek, bölgesel iş birliğimizi iyileştirmek için daha epey yolumuzun olduğunu görebiliyoruz. Ekonomi ve sosyal kalkınma için iş birliğini artırmaktan başka çare bulunmuyor."

"KTKB'yi kritik önemde kalkınma ortağı olarak gördüğümüzü vurgulamak isterim"

Bakan Yardımcısı Aksu, "çok taraflılık" kavramının günümüz ajandasının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade ederek, "Artık çok taraflı kalkınma bankaları, finansal sistemde iyi işleyen mekanizmalar olarak kendilerini kanıtlamış durumdalar. Bu kuruluşlar, özgün iş modelleri sayesinde hissedarların sermaye katkılarını küçük maliyette çoğaltabilmekte ve güçlü kapasiteyle üyelerine bilgi aktarımını sağlayabilmektedirler." değerlendirmesini yaptı.

Bankanın özel sektöre olan güçlü desteğinin devam etmesinden oldukça memnun olduklarını yineleyen Aksu, ülkelerin özel sektörlerinin ekonomilerin dayanak noktası haline geldiğini hatırlattı.

İstihdam ve yatırım denilince akla ilk olarak özel sektörün geldiğini anlatan Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşletmelerimiz, bölgesel ve küresel kalkınma zorluklarının aşılmasında ve Karadeniz Bölgesi'nde ekonomik iş birliğinin kuvvetlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. KTKB gibi tüm çok taraflı kalkınma bankları da, özel sektörün kalkınmadaki işte bu güçlü rolüne şahit olmakta ve onlarla iş birliklerini artırmak için çok çalışmaktadır. Bu anlamda KTKB'nın özel sektörün finansmana erişimindeki engelleri kaldırmak adına paylaşım mekanizmaları, yerel para biriminden sağlanan krediler, kurumsal krediler, proje ve ticaret finansmanı olmak üzere çeşitli finansman araçlarıyla desteğini sürdürmesinden son derece memnunuz.

Bugün bankamız hissedarlarının güçlü destekleri sayesinde bölgede önemli bir aktör olma potansiyeli taşıyor. Bankamızın yeni operasyon dönemine sağlam hedeflerle, geçen aylarda kabul edilen 3 yıllık iş planıyla başlayacak olmasını bu anlamda memnuniyet verici olarak değerlendiriyoruz. KTKB'yi kritik önemde kalkınma ortağı olarak gördüğümüzü tekrar vurgulamak isterim. Bu amaçla bankamızın bölgenin önde gelen uluslararası finansal kuruluşu olması için her türlü desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vermeye hazır ve kararlıyız."

Türkiye'ye teşekkür

KTKB Başkanı Dmitry Pankin, bankanın her yıl yapılan toplantılarının üye ülkeler için yeni iş birliklerine zemin hazırladığını belirterek, Türkiye'ye bu yıl toplantının düzenlenmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kalkınma bankalarının finansmandaki rolü ve altyapı yatırımlarında kalkınma bankalarının işlevi gibi konuların önem kazandığını belirten Pankin, döviz kurundaki dalgalanmaların diğer ülke para birimlerine etkilerinin her zamankinden daha kıymetli konu başlıkları haline geldiğini söyledi.

Pankin, KTKB'nin yıllık toplantılarıyla iş dünyası kuruluşları ve sektör paydaşlarının bir araya gelme imkanı bulduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Forumda "Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Bölgeye Alt Yapı Yatırımları Çekmekteki Rolü" ve "Ulusal Para Birimleriyle Kalkınmanın Finansmanı: En İyi Uygulamalar ve Beklentiler" isimli paneller düzenlenecek.

Yapılacak panellerde uluslararası katılım bankacıları, uluslararası kalkınma stratejilerini ve yatırımların çerçevesini ele alacaklar.

Kaynak: AA