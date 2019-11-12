Haberler » Güncel » Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi - Haber

Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi

Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendiORDU - Ordu'da uçsuz bucaksız ormanlar da sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

12.11.2019 08:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:47
yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi
ORDU - 'da uçsuz bucaksız ormanlar da sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.
Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaleboynu, Tosunalanı Obası ile Turnalık Yaylası'nı çevreleyen ormanlar sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.
Yayladaki farklı ağaç türlerinden oluşan ormanlarda ortaya çıkan renklerle oluşan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.
Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyen özellikle hafta sonları mutlaka yaylayı ziyaret ediyor.
Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi

Karadeniz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
09:20 Ümraniye'de kozmetik imalathanesinde yangın
09:15 Yüksekova'da korkutan yangın
09:18 Conte-Merkel görüşmesi
09:18 Kayseri Havalimanı ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdi
09:11 Elazığ'a Eko Köy projesi
08:54 İBB Sözcüsü Ongun, 2020 su fiyatlarına neden zam yapıldığını 3 maddeyle açıkladı
08:44 Ali Babacan, yeni partisini aralık sonuna kadar kuracak
08:27 Trump'la buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında 7 kritik başlık bulunuyor
08:04 İki kadın sürücünün yol verme kavgası karakolda bitti
08:01 AB ve üç ülkeden İran'a çağrı: Nükleer anlaşmaya uy ya da yaptırımları göze al
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 09:21:55