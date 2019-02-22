Karadenizbirlik Desteklemeleri Başladı

Karadeniz
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), Vezirköprü
ilçesinde çiftçilere yemeklik yağ, zirai ilaç, ayçiçeği tohumu ve nakdi kredi desteği ödemelerine başladı.
S.S. 809 Sayılı Vezirköprü Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Fenni Çiftçi, AA muhabirine, ilçede 7 bin üye ortakları bulunduğunu söyledi.
Bu yıl ayçiçeği ekimi yapacak üreticilerin destekleme ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çiftçi, "Ayçiçeği üretimini artırmaya yönelik faaliyetler devam ediyor. Kooperatifimizin üye ortaklarından 3 bini faal durumda. Ayçiçeği üretimi yapacak ortaklarımıza verdiğimiz destek sayesinde üreticimizin rahat nefes almasını sağlıyoruz. Aldıkları bu desteklemelerden kaynaklı borçlarını ise ayçiçeği ürünlerini teslim ettiklerinde ödeyecekler." dedi.
Karadeniz, Vezirköprü, Ekonomi
Kaynak: AA