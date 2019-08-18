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Karadenizli balıkçı palamuttan umutlu değil

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi balıkçılar, yeni sezonda palamut avından umutlu değil.Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine, denizlerdeki av yasağının iki hafta sonra sona ereceğini anımsattı.

18.08.2019 13:58 Karadenizli balıkçı palamuttan umutlu değil
Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi balıkçılar, yeni sezonda palamut avından umutlu değil.
Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine, denizlerdeki av yasağının iki hafta sonra sona ereceğini anımsattı.
Balıkçıların son hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, 31 Ağustos gecesi tekne ve takımların denizlere açılmaya başlayacağını söyledi.
Arslan, işaret ve izlerin palamut için hiç de iç açıcı olmadığını belirterek, "Geçen yıl bu zamanlarda palamut avcılığı yapılıyordu. Bu sene ise balık henüz kendisini göstermiş değil. Bugüne kadar yok denecek kadar az palamut avladık." dedi.
Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok kooperatif başkanıyla sık sık görüşerek istişareler yaptıklarını aktaran Arslan, "Sadece bizim bölgemizde değil, diğer yerlerde de balık bulunmuyor. Aramalarımıza rağmen henüz palamudun izine rastlamış değiliz ve gelecek günler için de umudumuz bulunmuyor." diye konuştu.
Arslan, hamsi avı için bir tahmin yapmanın erken olduğunu, bunun için eylül ayının beklenilmesinin gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hamdi Arslan, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

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