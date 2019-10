Karadenizli balıkçılar, havanın soğumasını bekliyor

KARADENİZ'de avlanan balıkçılar, balık miktarının artması için hava sıcaklığının düşmesini beklediklerini söyledi. Karadeniz 'in batısında sınırlı miktarda avlanan istavrit kilosu 10, hamsi 15, mezgit 25, barbun 40, palamut ise 20 liradan satılıyor.Denizlerde, 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının sona ermesinin üzerinden 1 ay geçti. Yeni av sezonunun başlamasıyla balıkçı tezgahları da dolmaya başladı. Bölgede hava sıcaklıklarının 25- 27 derecelerde olması ve deniz suyu sıcaklığının da düşmemesi, avlanan balık miktarını etkiledi. Balıkçılar, havaların soğuması ve deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile avlanan balık miktarının artacağını düşündüklerini söyledi. Av miktarının artmasıyla fiyatların da düşeceği belirtildi.Karadeniz için önemli olan ve sofralarda sıkça yer alan hamsi ise özellikle Zonguldak ve Sinop çevresinde avlanıyor. Doğu Karadeniz'de hamsinin küçük olduğu, bu nedenle avlanamadığı belirtildi. Marmara Denizi'nde avlanan hamsi de Samsun 'daki tezgahlarda yer alıyor. Samsun'da istavrit kilosu 10, hamsi 15, mezgit 25, barbun 40 ve palamut 20 liradan satılıyor.'HAVA AĞUSTOS GİBİ SICAK'30 yıldır balıkçılık yapan Yaşar Köse, yeni av sezonunun durgun başladığını belirterek, "Şu an havalar sıcak olduğu için biraz sıkıntı var ama yine de balıkların hepsinden az da olsa var. Zonguldak hamsisi Samsun'dan çıkan hamsi küçük olduğu için biraz daha büyümesini bekliyoruz. Havalar soğuduğu zaman, deniz bir karıştığı zaman fiyatların daha da aşağı ineceğine inanıyoruz. Deniz suyu şu an sıcak, biraz daha havaların soğuması gerekiyor. O zaman bolluk olacak, fiyatlar da düşecek. Bu yıl palamut olmadı. Bu nedenle hamsinin çok bol olmasını bekliyoruz. Mezgit iyi durumda. Denizin karışması, havaların soğuması lazım ki hem insanlarda balık yeme zevki olsun hem de balık bollaşsın. Şu an havalar çok sıcak gidiyor. Sanki ağustos ayında gibiyiz" diye konuştu.'DENİZ SUYU SICAKLIĞININ DÜŞMESİ LAZIM'20 yıldır balıkçılık Mustafa Aksu ise "Bu sene biraz balık kıt gibi görünüyor ama yerli hamsi çıkmaya başladı. Diğer balıklarımız da var. Biraz hava soğuduğu zaman balıklar biraz daha güzelleşecek, diye düşünüyoruz. Balık bollaşırsa fiyatlar da düşer, vatandaş güzel bir balık yer. Havaların soğumasını bekliyoruz. İnsanların da canı balık çeker. İnşallah balık bollaşacak, biz de öyle ümit ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı 21 derece civarında düşmesi lazım" dedi.