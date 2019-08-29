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Karadenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

Yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayan Karadenizli balıkçılar, heyecanla son hazırlıklarını yapıyor.

29.08.2019 14:30
Yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayan Karadenizli balıkçılar, heyecanla son hazırlıklarını yapıyor.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yaz boyunca yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Av yasağının kalkmasına sayılı günler kala tekne ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçıları bereketli bir sezon bekliyor.
Teknelerin onarım ve bakımlarının yapan balıkçılar, yırtık ağlarını ise imece usulüyle tamir etti.
Kentte 30 yıldır balıkçılık yapan Mustafa Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 aydır yeni sezona hazırlandıklarını, açılışa sayılı günler kala son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.
Tüm balıkçılar için bereketli bir sezon dileyen Malkoç, "15 Nisan'da tekneler karaya çekildi. Bakımları başladı, artık yeni sezona birkaç gün kaldı. İlk başta istavrit, palamut ve dip sularda mezgit olur. Havaların soğumasıyla hamsi kendini gösterir. Son hazırlıkları yapıyoruz. Artık 'Vira bismillah' demek için son günler." dedi.
Balıkçı barınağında ağ tamiri yapan balıkçılardan Bahattin Tunç da gece gündüz demeden ağ tamir ettiklerini, hazırlıklarda sona geldiklerini anlattı.
Dereköy Limanı'nda ağ tamiri yapan balıkçı Soner Kuruca ise "Hazırlıklar tamamlandı. Sezonun başında istavrit ve lüferden umutluyuz." ifadelerini kullandı.
Karadenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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