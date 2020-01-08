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Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor

Palamut ve hamsi avcılığının sona erdiği Karadeniz'de balıkçılar ağlarında mezgit, barbunya ve kalkanla limana dönüyor.

08.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:22 Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor
Palamut ve hamsi avcılığının sona erdiği 'de balıkçılar ağlarında mezgit, barbunya ve kalkanla limana dönüyor.

Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, hamsi ve palamut avcılığının tamamen sona erdiğini söyledi.

Bu balıkların yerini tezgahlarda mezgit, barbunya ve kalkanın aldığını vurgulayan Tuncer, özellikle son günlerde mezgitin bol olduğunu belirtti. Hamsinin artık Gürcistan karasularında avlandığını söyleyen Tuncer, "Hamsi tekrar bizim karasularımıza döner mi bilemiyoruz ancak bizim bu anlamda bir beklentimiz yok. Palamut zaten büyük hayal kırıklığı oldu. Mezgit, barbunya gibi balıklarımız avlanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız bol bol tüketme şansı buluyor" dedi. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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