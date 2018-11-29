Karadenizli İşadamları Özbekistan Pazarında

Doğu Karadeniz Bölgesi Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sektöründe İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında programa katılan firma temsilcileri TaşkentÇukursay inşaat malzemeleri pazarını gezip, Özbekistan Yapı Fuarına katıldılar. İşadamları, Özbekistan da firma temsilcileri ile de görüşmelerde bulunup, işbirliğini geliştirmek için kararlar aldılar.

DKİB Başkan vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Özbekistan'da başta Taşkent olmak üzere inşaat sektörünün çok hızlı bir gelişme gösterdiğine dikkat çekerek, "Sektörde dünya çapında başarılı işler yapan firmalarımız, Özbekistan pazarında da yerlerini almalıdırlar. " dedi.

İnşaat malzemeleri pazarında ağırlığın her yerde olduğu gibi Çin mallarında olduğuna dikkat çeken Gürdoğan, sektörde Türk mallarına duyulan güvenin bu ülke tarafından istismar edilmeye başlandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Pazardaki bir çok ürünün üzerinde TSE damgası kullanılmaya vardırılacak kadar taklit olarak Türk firmalarının isimleri yer almaktadır. Bunlardan tespit edebildiklerimizi ilgili yerlere bildireceğiz. İnşaat sektöründe Özbekistan'da Türk firmalarına ve mallarına güven vardır. Bu güvenin sarsılmasına müsaade etmemeliyiz. Bu konuda devletimiz de, firmalarımız da üzerlerine düşenleri yerine getirmelidir. Kardeş ülke Özbekistan'da firmalarımız inşaat sektöründe söz sahibi olacaklardır. Üretilen malzemelerimiz bu inşaatlarda kullanılmada tercih edilecektir."

Ahmet Hamdi Gürdoğan, Özbekistan'a Türk ürünlerinin taşınmasında ulaşım maliyetlerinin azaltılabilmesi için de çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.