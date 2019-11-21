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Karadenizli öğretmenlerden kadınlara el

Ordu'nun Ünye ilçesinde çoğunluğunu eğitimci kadınların oluşturduğu iyilik ve farkındalık hareketi olan "Kadın Eli" 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi tekstil fabrikasında çalışan bayanları ziyaret ederek onlara karanfil dağıttı.

21.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:36Karadenizli öğretmenlerden kadınlara el
Ordu'nun ilçesinde çoğunluğunu eğitimci kadınların oluşturduğu iyilik ve farkındalık hareketi olan "Kadın Eli" 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi tekstil fabrikasında çalışan bayanları ziyaret ederek onlara karanfil dağıttı.

Ünye'de kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak ve manevi destek vermek amacıyla "Kadın Eli" platformu oluşturuldu. Çoğunluğu 7 öğretmen ve bir eczacı bayandan oluşan ekip ilk farklılık hareketini 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi nedeniyle tekstil fabrikasında çalışan 275 kadınla bir araya gelerek gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan grup sözcüsü Deniz Nal Sider, "Kendi aramızda kadınlara neden dokunamıyoruz, neden onlarla ilgilenemiyoruz ya da onlara bir parça mutluluk neden veremiyoruz diye düşündük. Sonra arkadaşlarımızla buna bir yerden başlamamız gerektiğine karar verdik. Çoğunluğumuz öğretmenlerden oluşuyor, aramızda eczacı arkadaşımızda var. Bu şekilde kadınlara bir el uzattık. Onlara merhaba deyip bir karanfil uzatmak istedik. Doğma büyüme Ünyeliyiz, Ünye'ye bir katkımız olsun istedik" dedi. - ORDU

Ünye, Güncel

Kaynak: İHA

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