Karadenizli Şarkıcı Selçuk Balcı, Omü'lü Gençlerle Söyleşti

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:31



14 Kasım 2018 Çarşamba 18:31

Karadeniz'in sevilen popüler genç şarkıcısı Selçuk Balcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle buluştu.OMÜ Gençlik Topluluğunun düzenlediği ve Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen "İçimizden Biri" adlı söyleşide öğrencilerle bir araya gelen Balcı, onların yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılandı.Karadeniz kökenli olan, şarkılarını yorumlarken kemençe çalmasıyla da dikkat çeken genç şarkıcı, "Patika" ve "Mila" adlarını taşıyan albümlerinin çıkış hikayesini gençlerle paylaştı. Albümlerinde öncelikli olarak kendi bestelerine yer veren Balcı, Karadeniz yöresine ait anonim türkü ve horon melodilerinden de yaralandığını söyledi. Kendisi de Başkent Üniversitesi Konservatuar Bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan Balcı, katılımcı öğrencilerle beraber sevilen şarkılarını seslendirdi.Renkli görüntülere sahne olan sohbet; öğrencilerin sanatçı ile bol bol fotoğraf çektirmesi ve Gençlik Topluluğu Başkan Yardımcısı Güldamla Sönmez'in Balcı adına dikilmiş fidanın sertifikasını kendisine takdim etmesiyle son buldu. - SAMSUN