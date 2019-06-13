13.06.2019 19:53
Haberler»3. Sayfa » Haber

Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi

Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntülediTRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinde aracıyla ormanlık alanda giderken önünde koşan ayıyı gören ve onu cep telefonu ile görüntüleyen Karadenizli amcanın konuşmaları görüntüyü izleyenleri tebessüm ettirdi.

Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinde aracıyla ormanlık alanda giderken önünde koşan ayıyı gören ve onu cep telefonu ile görüntüleyen Karadenizli amcanın konuşmaları görüntüyü izleyenleri tebessüm ettirdi.
Karadeniz ormanlarında yöre insanı her an bir yaban hayvanı ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu anlardan biri de geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşandı. Sultan Murat Yaylası'nda esnaflık yapan Mustafa Liman Köknar-Sultanmurat arasındaki orman yolunda aracıyla giderken karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Liman "Şuan önümde ayıyla muhteşem yürüyoruz. Hay maşallah ayı önde tam sürat ilerliyor namussuz" diyerek ayıyı takip etti.Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
Kaynak: İHA
Trabzon, Çaykara, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:39 MSB'den "Türkiye'nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama
21:38 Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665. yılı kutlandı
21:38 ZONGULDAK Balık tutmak isterken kayaların arasına düştü
21:38 GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI
21:36 Rekor ceza: Alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
21:35 Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaz ile ilgili açıklama: Doğru bulmadım
21:35 Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı
21:34 İHÜ'nün dereceli öğrencilerinden sınav tüyoları
21:34 (Geniş Haber) Güngören'de otomobil tramvaya çarptı
21:34 Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
21:33 - Prens William'ı Geride Bırakan İrlandalı, Yılın Babası Seçildi
21:33 (Geniş Haber) GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI
21:33 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
21:31 Kayseri'de sağanak