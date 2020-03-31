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Karadere suları 8-9 ay içinde Bolu'ya ulaşacak

Karadere Barajında devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İnşallah 8-9 ay içerisinde Karadere suları bu tünelin içinden geçerek temiz su arıtma tesisimize ulaşacak" dedi.

31.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:55
Karadere suları 8-9 ay içinde Bolu'ya ulaşacak
Karadere Barajında devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İnşallah 8-9 ay içerisinde Karadere suları bu tünelin içinden geçerek temiz su arıtma tesisimize ulaşacak" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda iç beton kaplama ihalesi gerçekleştirilen ve çalışmaların başladığı Karadere Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Başkan Özcan, 3 bin 635 metre uzunluğundaki tünele kendisine eşlik eden heyetle birlikte girerek, yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı. İnceleme gezisinde projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Özcan, 18 milyon TL yatırım bedelli tünel iç beton kaplama işini yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Özcan, "3 bin 635 metre olan Karadere tünelimizin iç kaplaması yapılmamıştı. Bunu ihale ettik, yaklaşık 18 milyon liralık bir yatırım yapılıyor burada. Tabana 40 santim derinliğinde bir temel atılıyor, ardından tünel içi kenar beton kaplaması yapılacak. Ondan sonra da inşallah 8-9 ay içerisinde Karadere suları bu tünelin içinden geçerek temiz su arıtma tesisimize ulaşacak. Burada çalışan arkadaşlarımıza da Allah kazasız belasız tamamlamalarını diliyorum. Kolay bir yer değil. Bolu'nun ileride su sıkıntısı yaşamaması için bu çalışmalar yapılıyor. Dediğim gibi biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Devlet Su İşleri Müdürlüğü de isale hattını bitirirse bu yılın sonunda inşallah Karadere suları Bolumuz'a hayırlı olsun diyebileceğiz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Tanju Özcan, Karadere, Bolu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Karadere suları 8-9 ay içinde Bolu'ya ulaşacak - Haberler

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